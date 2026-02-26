Vali Gül'den nostaljik paylaşım! Bu fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26 Şubat 1954 doğumlu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün doğum günü. Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle siyasi isimler tebrik mesajları paylaşırken İstanbul Valisi Davut Gül de dikkat çeken nostaljik bir fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

"BİR ÖMÜR ŞAHİDİZ"

Vali Gül paylaşımında, "Yorgunluğu kendine, umudu milletimize saklayan bir ömür… Şahidiz. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.

Gül'ün arşivinden çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatının ilk dönemlerine ait olduğu görülen fotoğraf, doğum günü vesilesiyle gündeme geldi.

BİR FOTOĞRAF DA BAKAN YARDIMCISINDAN GELDİ

Vali Gül'ün paylaşımının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da aynı güne ait bir başka kareyi yayımladı. Turan paylaşımına, "Devamı da böyle..." notunu düştü.