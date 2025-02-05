Vali Önder Bakan’dan: “Bu millet asrın felaketinde insanlığa örnek olmuştur”

11 ili etkileyen bu yıkıcı depremler sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Bakan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimiz ve aziz milletimiz afet bölgesine yardım için seferber olmuş, milletimizin köklü medeniyetinden aldığı ilhamla zor zamanları birliğin gücüyle aşarak asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürmüştür" dedi.

“ESKİ GÜZEL GÜNLERİNE DÖNEBİLMELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Bakan, depremin ardından bölgenin yeniden inşası için özverili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "En önemlisi de vatandaşlarımızın eski güzel günlerine ve sosyal yaşantılarına tekrar dönebilmesi noktasında gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır. Bu düşüncelerle, afetlere karşı risk değerlendirmeleri ile afet öncesi alınacak tedbirler konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır