Vali Turan ve Kaymakam Yıldız Rümeysa Sanpur’un ailesine taziyede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlçe Müftüsü Sabri Demir, önceki akşam öldürülen 19 yayındaki Rümeysa Sanpur’un ailesine taziyede bulundu.

Vali Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile İlçe Müftüsü Sabri Demir ile birlikte, Biz Bize Yeteriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Emin Sanpur’un değerli evladı merhume Rümeysa Sanpur’un vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Turan ve beraberindekiler, merhume Rümeysa Sanpur’a Allah’tan rahmet dileyerek, baba Emin Sanpur’a, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.