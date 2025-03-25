Vali Yavuz, komandolarla iftar yaptı

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, jandarma kursiyerleriyle birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu özel buluşmada, Vali Yavuz kahraman komandolarla bir araya gelerek, onlara teşekkürlerini iletti.

İftarın ardından bir konuşma yapan Vali Yavuz, vatanın huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan jandarma personeline minnettarlığını dile getirdi.

Yavuz, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir kararlılıkla görev yapan kahraman komandolarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için gece gündüz demeden cansiperane mücadele ediyorsunuz. Devletimiz ve milletimiz her zaman yanınızda ve dualarımız sizlerle. Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

Programın sonunda Yavuz, jandarma kursiyerleriyle sohbet ederek moral ve motivasyonlarını yüksek tutmanın önemine dikkat çekerek kahraman jandarmaların her zaman yanında olduklarını belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır