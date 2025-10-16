HABER

Vali'yle ilgili haberi yapan muhabire gözaltı! Bunu haber yapan diğer muhabire de gözaltı

Iğdır'da muhabirlerin peş peşe gözaltına alınması gündem oldu. “Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yaptığı için gözaltına alınan Sebahattin Yum’u görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri Ercan Tunç da gözaltına alındı. Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti yaşananlara tepki göstererek bir açıklama paylaştı.

Ufuk Dağ

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, Gaziler Günü töreninde çektiği “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi sonrası gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan muhabir Sebahattin Yum'un, geçen günlerde Iğdır'da düzenlenen gaziler günü etkinliğinde yaptığı "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberi gündem olmuştu.

BİR MUHABİR DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yum’un emniyet müdürlüğünden çıkışını görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu duruma tepki gösteren Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından "Valiye şemsiye var, gazilere yok" başlığıyla haberleştirilmesinin ardından, ajansın Iğdır muhabiri Sebahattin Yum'un gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece endişe verici bir durumdur.

Olayın ardından, meslektaşımız Sebahattin Yum'un emniyetten çıkışı sırasında görüntü almak isteyen İHA Iğdır muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç'un da gözaltına alınması, yaşanan süreci daha da vahim hale getirmiştir. Gazetecilerin, mesleklerinin gereği olarak kamuoyuna bilgi ve görüntü aktarmaları suç değil, aksine anayasal güvence altındaki bir görevdir.

Gazeteciler, demokrasinin temel direklerinden biridir. Onların haber yapma ve gerçeği aktarma haklarının kısıtlanması, yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, aynı zamanda toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkının da engellenmesi anlamına gelir. Haber, eleştiri ya da yorum nedeniyle gazetecilere yönelik gözaltı ve baskı uygulamaları, demokratik değerlere gölge düşürür.

Sebahattin Yum ve Ercan Tunç, uzun yıllardır Iğdır'da kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle çalışan, meslek ilkelerine bağlı gazetecilerdir. Her iki meslektaşımızın da görevlerini yaparken yaşadıkları bu süreç, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak, meslektaşlarımız Sebahattin Yum ve Ercan Tunç'un yanında olduğumuzu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Basın özgürlüğü; demokrasinin, şeffaf yönetimin ve toplumsal adaletin en temel güvencelerinden biridir. Gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir ortam, güçlü bir toplumun da ön koşuludur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu"

