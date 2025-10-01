HABER

Validen 91 yaşındaki Neylüfer Teyze'nin isteğini geri çevirmedi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, H. Nuri Öncüer Huzurevi sakini 91 yaşındaki Neylüfer Talay'ın yerli ve milli otomobil TOGG'u deneme isteğini geri çevirmeyerek anlamlı bir jest yaptı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlamaları kapsamında Muğla’daki Abide-H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Vali Dr. İdris Akbıyık, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında 91 yaşındaki Neylüfer Talay, Vali Akbıyık'a özel bir isteğini iletti. Talay, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u yakından görmek ve deneyimlemek istediğini ifade etti. Bu samimi isteği memnuniyetle karşılayan Vali Akbıyık, Neylüfer Teyze'yi makam aracı olarak kullandığı TOGG'a davet etti.

Vali Akbıyık ile birlikte makam aracına binen Neylüfer Talay, huzurevinden ayrılarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yolculuk yaptı. Yolculuğun ardından Muğla Valisi Dr. Akbıyık, Neylüfer Talay'ı yeniden makam aracıyla Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bıraktırdı. Valinin jestiyle büyük mutluluk yaşayan 91 yaşındaki Talay, yerli otomobili deneyimleme fırsatı bulduğunu ifade ederek Akbıyık'a teşekkür etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

