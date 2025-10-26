HABER

Valilik binası nedir, hangi birimleri barındırır?

İlleri idare etmek için görevlendirilmiş olan kişiler vali olarak isimlendirilmiştir. Valilerin sorumlu olduğu çeşitli görev ve sahip oldukları bazı yetkiler bulunmaktadır. Şehirlerin başında Cumhurbaşkanı'nı temsil etme görevi ile bulunan valiler şehirdeki bakanlıklar tarafından görevlendirilmiş olan kişilerden de sorumludur.

Ferhan Petek

Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve mevzuatı yayıp uygulamakla yükümlü olan valiler çeşitli görev ve yetkilere sahiptirler. Farklı birimler ile birlikte hareket eden valilik birimine bağlı olarak görev yapan çeşitli müdürlükler ve başkanlıklar bulunmaktadır.

Valilik binası nedir?

İl yönetim merkezi, bir ilin her türlü hizmetinden ve yönetiminden sorumlu olan merkezdir. Türkiye’de yer alan her il için bir yönetim merkezi bulunur ve illeri yönetmesi için valiler atanır. Bu anlamda il yönetimlerinde en yetkili olan kişi vali, birim ise valiliktir.

Vali olmak isteyen kişilerin üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisadi ve idari bilimler ya da işletme gibi bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı kaymakam adaylığı giriş sınavında da başarılı kabul edilen puanı alması beklenir. Çeşitli görev ve sorumlulukları bulunan valinin ve valilik birimlerinin yerine getirmesi gereken görevlerden bazıları şunlardır:

  • İdari amir sıfatı ile ilin idaresi ile ilgilenmek
  • Devlete bağlı olan işletme, kurum ve iş yerlerinin denetimlerini gerçekleştirmek
  • İl özel idaresini denetlemek ve il halkının ortak gereksinimlerini yerine getirmek
  • İl özel idaresinin bütçesini hazırlamak ve yönetmek
  • Kolluk kuvvetlerine verilecek olan emirler ile suçların işlenmesini önleyerek kamunun huzurunu ve düzenini sağlama yönünde çalışmalar yapmak
  • Polis, jandarma ve gümrük gibi kuvvetlerin il içinde yerini gereksinim duyulan durumlarda kalıcı ya da geçici olarak değiştirmek

Valilik binası hangi birimleri barındırır?

Valilik birimlerinden ve valiliğe bağlı olarak hizmet veren müdürlüklerden bazıları şunlardır:

  • İl Yazı İşleri Müdürlüğü
  • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
  • İl İdare Özel Kurulu Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
  • İdare ve Denetim Müdürlüğü
  • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
  • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Protokol Şube Müdürlüğü
