Valilik binası nedir, hangi birimleri barındırır?

Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve mevzuatı yayıp uygulamakla yükümlü olan valiler çeşitli görev ve yetkilere sahiptirler. Farklı birimler ile birlikte hareket eden valilik birimine bağlı olarak görev yapan çeşitli müdürlükler ve başkanlıklar bulunmaktadır.

Valilik binası nedir?

İl yönetim merkezi, bir ilin her türlü hizmetinden ve yönetiminden sorumlu olan merkezdir. Türkiye’de yer alan her il için bir yönetim merkezi bulunur ve illeri yönetmesi için valiler atanır. Bu anlamda il yönetimlerinde en yetkili olan kişi vali, birim ise valiliktir.

Vali olmak isteyen kişilerin üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisadi ve idari bilimler ya da işletme gibi bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı kaymakam adaylığı giriş sınavında da başarılı kabul edilen puanı alması beklenir. Çeşitli görev ve sorumlulukları bulunan valinin ve valilik birimlerinin yerine getirmesi gereken görevlerden bazıları şunlardır:

İdari amir sıfatı ile ilin idaresi ile ilgilenmek

Devlete bağlı olan işletme, kurum ve iş yerlerinin denetimlerini gerçekleştirmek

İl özel idaresini denetlemek ve il halkının ortak gereksinimlerini yerine getirmek

İl özel idaresinin bütçesini hazırlamak ve yönetmek

Kolluk kuvvetlerine verilecek olan emirler ile suçların işlenmesini önleyerek kamunun huzurunu ve düzenini sağlama yönünde çalışmalar yapmak

Polis, jandarma ve gümrük gibi kuvvetlerin il içinde yerini gereksinim duyulan durumlarda kalıcı ya da geçici olarak değiştirmek

Valilik binası hangi birimleri barındırır?

Valilik birimlerinden ve valiliğe bağlı olarak hizmet veren müdürlüklerden bazıları şunlardır: