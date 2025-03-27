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  4. Valilik duyurdu! O belediye başkanın arabasında arama yapıldı

Valilik duyurdu! O belediye başkanın arabasında arama yapıldı

27.03.2025 17:16
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27.03.2025 17:16
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Başkan Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konut ve araçlarında arama yapıldı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilik açıklamasında, "Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27.03.2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Adli soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, bir süre sonra partisinden istifa etti.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta valilik
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