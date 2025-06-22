Valilik duyurdu: Taksim ve Şişhane’de metro girişleri geçici olarak kapatıldı!

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonu'nun İstiklal Caddesi ile Refik Saydam girişi geçici olarak kapatıldı.

İSTASYONDA DURMADAN SEFERİNE DEVAM EDECEK

Açıklamada, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da işletmeye kapalı olacağı belirtildi. Kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı ifade edilirken, "Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.