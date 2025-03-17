HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Valilik Sakarya’nın sahil kesimleri için uyardı

Valilik Sakarya’nın sahil kesimleri için uyardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 16:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Valiliği, sahil kesimleri için yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına sebebiyle uyarıda bulundu.

Valilik Sakarya’nın sahil kesimleri için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden şehrin sahil kesimleri için yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

AW414416_01

Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin sahil kesimlerinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(İHA)

Kremlin, Putin-Trump görüşmesini doğruladıKremlin, Putin-Trump görüşmesini doğruladı
Canik'te kokarcayla ilaçlı müdahale Canik'te kokarcayla ilaçlı müdahale
Anahtar Kelimeler:
Fırtına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Yer: Stuttgart Havalimanı! Süleyman Soylu ile Türkçe konuşan görevli arasında ilginç diyalog! Kemerini çıkarıp attı

Yer: Stuttgart Havalimanı! Süleyman Soylu ile Türkçe konuşan görevli arasında ilginç diyalog! Kemerini çıkarıp attı

Gribal enfeksiyonla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

Gribal enfeksiyonla hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti

Canlı yayın açmıştı! Bir anda kamyonetin altına girdiler...

Canlı yayın açmıştı! Bir anda kamyonetin altına girdiler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.