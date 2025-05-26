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Valilik uyarmıştı! Başkent fırtınaya teslim: Kum fırtınası, yıldırım ve yangın...

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Ankara'yı etkisi altına alması beklenen fırtına ve sağanak yağış kentte olumsuz hadiseler oluşturdu. Valilik, Ankaralıları 13.40-19.00 saatleri arasında ani sel, su baskını yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulunmuştu. Ankara'dan ilk görüntüler gelmeye başladı. Kentte yer yer kum fırtınaları olurken fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca bir cami minaresine yıldırım düştü. Çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Başkent'te bugün etkili olması beklenen fırtına hadisesi gerçekleşmeye başladı. Bölgeden olumsuz görüntüler gelmeye başladı. Ankara'daki fırtınanın akşam saat 19.00 sularına kadar etkili olması bekleniyor.

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FIRTINA BAŞKENT'İ ESİR ALDI

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde, öğle saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Aniden çıkan şiddetli rüzgarların etkisiyle belirli yerlerde kum fırtınaları oluştu. Uzmanlar sokağa çıkarken dikkat edilmesi konusunda uyardı.

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YILDIRIM DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI

Fırtına sebebiyle vatandaşların zor anlar yaşadığı ve bir elektrik direğinin sallandığı görüntülendi. Ayrıca fırtınada bir caminin minaresine yıldırım düştü.

Minarede çıkan yangını söndürmek üzere itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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VALİLİK UYARIDA BULUNMUŞTU

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilmişti.

Gök gürültülü sağanağın saat 13.40 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Fırtına
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