HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali"

Mardin'de düzenlenen bir aşiret düğünündeki para takma merasimi gündem oldu. Gelin ve damada banknotlardan yapılmış yeleklerin giydirildiği görüntüler ses getirdi.

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali"
Hazar Gönüllü

Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen aşiret düğünü tanıdık görüntülere sahne oldu. Düğünün en dikkat çeken anlarından biri gelinle damada banknottan yeleklerin takıldığı anlardı.

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 1

VALİZLE GETİRİLDİ

Düğün sırasında bir kişi, 200 TL'lik banknotlardan oluşturulup valize doldurulmuş yelekleri getirdi. Bir kadın banknotları alıp gelinle damadın boynundan geçirdi.

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 2

O anlarda davetliler de ilgiyle para takma merasimini izledi.

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 3

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlardan bolca tepki de geldi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 4

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 5

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 6

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 7

Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali" 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandıBingöl’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı
CHP'nin Esenyurt kongresinde arbede! Yaralılar var: 'Gürsel Tekin' sözleri ortalığı karıştırdıCHP'nin Esenyurt kongresinde arbede! Yaralılar var: 'Gürsel Tekin' sözleri ortalığı karıştırdı

Anahtar Kelimeler:
Mardin banknot para aşiret aşiret düğünü yelek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.