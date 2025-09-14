Valizle getirildi, gelinle damada giydirildi! Aşiret düğünündeki görüntüler gündem oldu: "Görgüsüzlüğün vücut bulmuş hali"

Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen aşiret düğünü tanıdık görüntülere sahne oldu. Düğünün en dikkat çeken anlarından biri gelinle damada banknottan yeleklerin takıldığı anlardı.

VALİZLE GETİRİLDİ

Düğün sırasında bir kişi, 200 TL'lik banknotlardan oluşturulup valize doldurulmuş yelekleri getirdi. Bir kadın banknotları alıp gelinle damadın boynundan geçirdi.

O anlarda davetliler de ilgiyle para takma merasimini izledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlardan bolca tepki de geldi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: