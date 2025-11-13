HABER

Valve, konsol savaşlarına katıldı: Steam Machine ve Steam Controller duyuruldu!

Konsol savaşlarına Valve de katıldı. Şirket, PC oyunculuğunu televizyonlara taşıyacak yeni cihazı Steam Machine ve onu tamamlayan yeni nesil Steam Controller’ı tanıttı. AMD Zen 4 CPU ve RDNA3 GPU’dan güç alan Steam Machine, Steam Deck’ten 6 kat daha güçlü. Steam Controller ise gyro ve trackpad destekli yapısıyla dikkat çekiyor. Her iki ürünün de 2026 başlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Valve, oyun ekosistemini bir kez daha genişleterek PC oyunculuğunu televizyonlara taşıyacak yeni donanımlarını resmen duyurdu. Şirket, Steam Machine adını verdiği bir oyun konsolu gibi çalışan kompakt PC modeliyle birlikte, onu tamamlayan yeni nesil Steam Controller’ı tanıttı. Böylece tabiri caizse konsol savaşlarında 'ben de varım' dedi.

STEAM MACHINE NEDİR? İŞTE ÖZELLİKLERİ

Steam Machine teknik olarak Linux tabanlı SteamOS çalıştıran kompakt bir PC olsa da bir konsol gibi çalışıyor. Engadget'ta yer alan habere göre, kutumsu cihazın özelleştirilebilir bir ön plakası ve LED ışık şeridi bulunuyor; önde bir USB-A portu ve microSD kart yuvası, arkada ise DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve ethernet portları yer alıyor. İç kısımda Steam Machine’e, yarı özel AMD Zen 4 CPU ve yarı özel AMD RDNA3 GPU güç veriyor; “16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM” ve 512 GB ya da 2 TB SSD depolama seçenekleri sunuluyor.

Valve, Steam Machine’in Steam Deck’ten “yaklaşık 6 kat daha güçlü” olduğunu ve FSR ile 60 FPS’de 4K oyun deneyimini destekleyebildiğini söylüyor.

Steam Machine oyun oynamak için optimize edilmiş olsa da kullanıcılar, bir bilgisayar gibi kendi uygulamalarını ve hatta farklı işletim sistemlerini kurabiliyorlar.

Şirket, Steam Machine'in en sevilen AAA oyunlar da dahil olmak üzere tüm Steam kütüphanenizi oynatabilecek güce sahip olduğunu söylüyor.

STEAM CONTROLLER'IN ÖZELLİKLERİ

Steam Machine, geleneksel bir Bluetooth kontrolcüyle kullanılabilse de Valve, Steam Controller adıyla kendi çözümünü üretmiş durumda. Yeni Steam Controller, Steam Deck’teki tüm kontrol yöntemlerini kablosuz bir kontrolcüde bir araya getiriyor. Ayrıca fare kontrolü için trackpad’ler ve gyro kontrollleri de mevcut.

Steam Controller hem Bluetooth hem de kablolu bağlantı ile çalışıyor ve aynı zamanda kablosuz verici görevi gören bir şarj adaptörü de var.

Orijinal Steam Controller’da olduğu gibi, her oyunda giriş yöntemi ayrı ayrı özelleştirebiliyor ve profiller paylaşabiliyor. Valve ayrıca yeni kontrolcünün Steam Deck, Steam Machine ve Steam Frame dahil Steam çalıştıran tüm cihazlarla uyumlu olduğunu söylüyor.

Valve’ın duyurusunda dikkat çeken şey ise Steam Machine ve Steam Controller için resmi bir fiyat bilgisinin verilmemesi. Ancak şirket her ikisini de 2026’nın başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor.

