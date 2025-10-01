Van 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Havada hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 16°C civarına düşecek. Bu saatlerde hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca rüzgar batı yönünden 33 km/saat hızla esecek. Akşam saatlerinde bu hız 24 km/saat olacak. Nem oranları sabah saatlerinde %61 olacak. Gündüz saatlerinde bu oran %48 olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde tekrar %61 olacak. Gece saatlerinde ise nemin %71 olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava koşulları açık ve güneşli olacak. 2 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklığının 17°C olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 3 Ekim Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanmış olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu yüzden kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanında bir ceket bulundurmak da iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, şapka takmak cildinizi korur. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Uygun önlemleri almak önem taşır.