Van 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 10°C ile 13°C arasında değişmesi, bölge halkı için ılıman bir gün sunacak. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 6.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. 2 ve 3 Kasım günlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratacak. Ancak 4 Kasım'da hava bulutlanacak ve sıcaklıklar düşecek. İşte detaylar...

Van'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 13°C arasında değişecek. Bu, bölge halkı için ılıman bir gün sunacaktır. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 6.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:33, gün batımı ise 17:06'dır.

2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günlerinde de güneşli ve ılıman hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 15°C arasında seyredecek. Bu durum, bölge sakinlerine açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır.

4 Kasım Salı günü hava koşulları değişecek. Daha bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 14°C civarına düşmesi öngörülmektedir. Bu, dışarıda geçirilen zaman için dikkate alınması gereken bir durumdur.

Hava koşullarının ılıman olması, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlamaktadır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamalıyız. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarının aniden değişebileceğini aklınızda bulundurun. Güncel hava tahminlerini takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

hava durumu Van
