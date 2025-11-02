HABER

Van 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 2 Kasım 2025 tarihinde hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 5,5°C, en yüksek sıcaklık ise 15,4°C tahmin ediliyor. Nem oranı %20, rüzgar hızı ise 3,3 km/saat olarak bekleniyor. Takip eden günlerde hava kısmen güneşli, yer yer yağışlı olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında değişecek. Vatandaşların soğuk havaya karşı önlemler alması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık ve güvenlik açısından gereklidir.

Van'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 5,5°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 15,4°C civarında tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 3,9°C olarak hesaplandı. Nem oranı %20, rüzgar hızı 3,3 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:33, gün batımı ise 17:05’tir.

3 Kasım Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 10°C arasında değişecek. 4 Kasım Salı günü, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 15°C ile 10°C arasında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıkların 17°C ile 13°C arasında olması bekleniyor.

6 Kasım Perşembe günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 16°C ile 7°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü bulutluluk oranı artacak. Sıcaklıkların 14°C ile 9°C arasında olması tahmin ediliyor. 8 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 14°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Yağış ihtimalleri artacak. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Islak zeminlerden kaçınmak da önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Olası kazaların önüne geçilebilir. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, sağlığınızı koruyabilirsiniz. Çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamak da önemlidir.

