HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 02 Mayıs Cuma hava durumu: Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 02 Mayıs Cuma hava durumu raporu yayımlandı. Van'da bugün hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak bekleniyor.

Van 02 Mayıs Cuma hava durumu: Van'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Van'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak. Nem oranı %64, rüzgar hızı ise 15.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günleri de benzer şekilde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı hava koşulları öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 13-14°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında olacak. Nem oranları %64-65, rüzgar hızları ise 15.1-16.2 km/saat arasında değişecektir.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle Van'da su baskınları ve sel riskleri artabilir. Özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyecektir. Trafikte seyahat edenlerin hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Evlerde, su baskınlarına karşı önlem olarak pencerelerin ve kapıların suya dayanıklı hale getirilmesi faydalı olacaktır. Su girmesini engelleyecek bariyerlerin oluşturulması da önemli bir önlem olacaktır. Ayrıca, yağışların getirebileceği soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak da gereklidir.

Van'da Mayıs ayı genellikle 9 yağmurlu gün ve 12 güneşli gün ile geçmektedir. Bu dönemde ortalama sıcaklık 11.3°C, gündüz sıcaklığı 16.6°C, gece sıcaklığı ise 4.4°C civarındadır. Yağış miktarı ise 50 mm civarındadır.

Van'da 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yoğun yağışların etkili olacağı öngörülmektedir. Bu dönemde su baskınları ve sel risklerine karşı tedbirli olunması önemlidir. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş yapılması gerekmektedir. Evde gerekli önlemlerin alınması da önem arz etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbullular dikkat! Kapalı istasyonlar açıldıİstanbullular dikkat! Kapalı istasyonlar açıldı
Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdularSuriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken emekli olmak için bunu yapanlara kötü haber!

Erken emekli olmak için bunu yapanlara kötü haber!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.