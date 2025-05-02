Van 02 Mayıs Cuma hava durumu: Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında olacak. Nem oranı %64, rüzgar hızı ise 15.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

3 Mayıs Cumartesi ve 4 Mayıs Pazar günleri de benzer şekilde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı hava koşulları öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 13-14°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında olacak. Nem oranları %64-65, rüzgar hızları ise 15.1-16.2 km/saat arasında değişecektir.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle Van'da su baskınları ve sel riskleri artabilir. Özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyecektir. Trafikte seyahat edenlerin hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Evlerde, su baskınlarına karşı önlem olarak pencerelerin ve kapıların suya dayanıklı hale getirilmesi faydalı olacaktır. Su girmesini engelleyecek bariyerlerin oluşturulması da önemli bir önlem olacaktır. Ayrıca, yağışların getirebileceği soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmek ve ısınma önlemleri almak da gereklidir.

Van'da Mayıs ayı genellikle 9 yağmurlu gün ve 12 güneşli gün ile geçmektedir. Bu dönemde ortalama sıcaklık 11.3°C, gündüz sıcaklığı 16.6°C, gece sıcaklığı ise 4.4°C civarındadır. Yağış miktarı ise 50 mm civarındadır.

Van'da 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yoğun yağışların etkili olacağı öngörülmektedir. Bu dönemde su baskınları ve sel risklerine karşı tedbirli olunması önemlidir. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş yapılması gerekmektedir. Evde gerekli önlemlerin alınması da önem arz etmektedir.