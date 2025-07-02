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Van 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu.

Van 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Van'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 28°C olarak beklenmektedir. Ayrıca, 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 27°C, 4 Temmuz Cuma günü 26°C ve 5 Temmuz Cumartesi günü 24°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde hafif yağmurların etkili olması bekleniyor.

Van'ın Temmuz ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüzleri 27,5°C, geceleri ise 14,2°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 11 mm’dir. Nem oranı %40 civarındadır. Bu veriler, Temmuz ayının Van'da genellikle sıcak ve hafif yağmurlu geçtiğini göstermektedir.

Hava koşullarına bağlı olarak, 4 ve 5 Temmuz tarihlerindeki hafif yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar yağmura karşı hazırlıklı olmalıdır. Sıcaklıkların 27°C ile 28°C arasında değişeceği günler için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Sıcak havalarda bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve hafif yağmurlu olacak. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurarak uygun hazırlıklar yapmanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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