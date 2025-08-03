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Van 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Van 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 26°C olarak bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı %27 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 5 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 30°C'yi aşacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar batı yönünden esecek.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gün ortasında, özellikle 12:00 ile 18:00 saatleri arasında güneş ışınları daha yoğun olacak. Dışarıda bulunmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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