Van 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19°C'ye düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşük. Rüzgarın hızı 17 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 26°C arasında değişecek. 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Yağış miktarının düşük olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Gündüzleri hafif bir serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı hafif olacağından, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. 4 ve 5 Temmuz tarihlerindeki hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Bu günlerde dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez mont almak olası sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.

Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmanız, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.