Van 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında seyredecek. Bu dönemde, Van'da ortalama sıcaklık 22.1°C, en düşük sıcaklık 14.9°C ve en yüksek sıcaklık 27.9°C olarak kaydedilmektedir. Ağustos ayında yağış miktarı genellikle 6 mm civarındadır. Nem oranı %37 civarındadır.

5 Ağustos Salı günü muhtemel sağanak yağışlar beklenmektedir. 6 Ağustos Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 7 Ağustos Perşembe günü bulutların arasından güneşin ara ara kendini göstermesi öngörülmektedir. 8 Ağustos Cuma günü güneşli bir hava beklenmektedir. 9 Ağustos Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu tahmin edilmektedir. 10 Ağustos Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmeyen ayakkabılar ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.