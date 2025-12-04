HABER

Van 04 Aralık Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da hava durumu 4 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 6°C, gece ise 1°C'ye inecek. Nem oranı %69 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olacak. 5 Aralık'ta da benzer hava koşulları devam edecek. Düşük sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde hissedilecek. Don olaylarına karşı tedbir almak, tarım faaliyetleri için ise önlem gerektirecek durumda. Araçların kaygan zeminlerde dikkatle kullanılması öneriliyor.

Van'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6°C civarına yükselecek. Gece ise sıcaklık 1°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %69 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 5.4 km/saat olacağı öngörülüyor.

5 Aralık Cuma günü de soğuk ve bulutlu hava bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar günlerinde kapalı ve yağışsız hava devam edecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Kalın ve kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak gerekiyor. Nem oranı yüksek olduğu için sabah saatlerinde buzlanma riski var. Don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yüksek nem ve düşük sıcaklıklar yol yüzeylerinde kayganlık yaratabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek gereklidir. Tarım faaliyetleri yürütenlerin don riskine karşı önlem alması önemlidir. Böylece bitkilerin zarar görmesi engellenebilir.

