Van 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif, yaklaşık 16 km/s hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 14°C arasında değişecek. 6 Temmuz Pazar günü hava kapalı olacak ve sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında seyredecek. 7 Temmuz Pazartesi günü, hava tekrar açık olacak. Sıcaklıklar 25°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumundaki ani değişikliklere karşı planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır. 6 Temmuz Pazar günü için plan yaparken, kapalı hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda yarar var.