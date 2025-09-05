HABER

Van 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu ılıman geçecek.

Hazar Gönüllü

Van'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu ılıman geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 18°C, gündüz 26°C ve gece 18°C civarında olacak. Nem oranı %45 düzeyinde. Rüzgar güney yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

6 Eylül Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava koşulları yine ılıman ve stabil olacak. Açık hava etkinlikleri için sağlıklı bir ortam devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği göz önünde bulundurulmalı. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak, değişen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarın güneyden esmesi, açık alanlarda hissedilebilir. Bu nedenle, rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Ayrıca, nem oranının %45 olması hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaya devam ediyor.

