HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 5 Kasım 2025 tarihinde hava durumu az bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklıkları 15-16°C, geceleri ise 1-3°C arasında olacak. Nem oranı %36 ile %73 arasında değişim gösterecek. Perşembe ve Cuma günlerinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 8-9 km civarında olacak. Bu dönemde dışarıda kalanlar, sıcaklık değişikliklerine karşı dikkatli olmalı ve kalın giyinmelidir.

Van 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu az bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıklar 15-16°C civarında olacak. Gece sıcaklıklar ise 1-3°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %36 ile %73 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 8 km civarında olacak.

Perşembe ve Cuma günleri de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüzleri sıcaklıklar 14-15°C arasında olacak. Geceleri ise sıcaklık 2-3°C'ye düşecek. Nem oranı %39 ile %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı sabah 8-9 km civarında esmesine yol açacak.

Bu dönemde gündüzleri hava ılık olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir. Kalın giyinmek, sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını koruyabilir. Açık alanlarda zaman geçireceklerin rüzgara karşı önlem alması önemlidir. Rüzgarın hafif ila orta şiddette esmesi bekleniyor. Bu, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor.

Van'da Kasım ayının ilk haftasında hava koşulunun değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone işlemcisi kullanacak! Fiyatı ve çıkış tarihi ise...iPhone işlemcisi kullanacak! Fiyatı ve çıkış tarihi ise...
Akılalmaz dolandırıcılık: Vurgunun boyutu milyonlar...Akılalmaz dolandırıcılık: Vurgunun boyutu milyonlar...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.