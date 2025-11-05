Van 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu az bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıklar 15-16°C civarında olacak. Gece sıcaklıklar ise 1-3°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %36 ile %73 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 8 km civarında olacak.

Perşembe ve Cuma günleri de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüzleri sıcaklıklar 14-15°C arasında olacak. Geceleri ise sıcaklık 2-3°C'ye düşecek. Nem oranı %39 ile %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı sabah 8-9 km civarında esmesine yol açacak.

Bu dönemde gündüzleri hava ılık olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir. Kalın giyinmek, sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını koruyabilir. Açık alanlarda zaman geçireceklerin rüzgara karşı önlem alması önemlidir. Rüzgarın hafif ila orta şiddette esmesi bekleniyor. Bu, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor.

Van'da Kasım ayının ilk haftasında hava koşulunun değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak önemlidir.