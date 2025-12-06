Van 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık -5.9°C ile 0.8°C arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -7.7°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 16:45'tir.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hava koşulları daha ılıman olacak. Sıcaklıklar 2.6°C ile 9.9°C arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %91, rüzgar hızı ise 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati 16:48'dir.

Pazartesi günü, 8 Aralık 2025, hava koşulları daha da ılımanlaşacak. Sıcaklıklar yine 2.6°C ile 9.9°C arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %91, rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati 16:48'dir.

Soğuk ve karlı hava koşulları nedeniyle 6 Aralık'ta dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken güvenliğinize özen gösterin. Karla kaplı zeminler kaygan olabilir. Yürürken ve araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Sıcaklığın düşük olması nedeniyle uygun giyinmek önemlidir. Hipotermi riskine karşı önlem almak gerekmektedir. Kar yağışı nedeniyle trafik koşulları zorlaşabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.