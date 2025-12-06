HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü soğuk ve karlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık -5.9°C ile 0.8°C arasında değişecek ve hafif kar yağışı görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık -7.7°C'ye kadar düşebilir. 7 ve 8 Aralık'ta hava daha ılıman olacak; sıcaklıklar 2.6°C ile 9.9°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken dikkatli olunmalı, kar ve kaygan zeminlere karşı önlemler alınmalıdır.

Van 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Van'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık -5.9°C ile 0.8°C arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -7.7°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 16:45'tir.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, hava koşulları daha ılıman olacak. Sıcaklıklar 2.6°C ile 9.9°C arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %91, rüzgar hızı ise 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati 16:48'dir.

Pazartesi günü, 8 Aralık 2025, hava koşulları daha da ılımanlaşacak. Sıcaklıklar yine 2.6°C ile 9.9°C arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %91, rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı saati 16:48'dir.

Soğuk ve karlı hava koşulları nedeniyle 6 Aralık'ta dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken güvenliğinize özen gösterin. Karla kaplı zeminler kaygan olabilir. Yürürken ve araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Sıcaklığın düşük olması nedeniyle uygun giyinmek önemlidir. Hipotermi riskine karşı önlem almak gerekmektedir. Kar yağışı nedeniyle trafik koşulları zorlaşabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.