Van 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 6 Ekim 2025 Pazartesi hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 13.8°C ile 21.2°C arasında değişecek. Nem oranı %40 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 7.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:06, gün batımı saati 17:41'dir.

7 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 8.4°C ile 21.5°C arasında değişmesi bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü de benzer hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıkların 8.9°C ile 22.9°C arasında olması tahmin ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 19.1°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü de parçalı bulutlu hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 7.2°C ile 12.3°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikir. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı destekleyecektir.

Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Ancak, hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek gerekir. Böylece olası sürprizlere karşı hazırlıklı olunabilir.

Son olarak, hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu süre zarfında doğa yürüyüşleri ve piknikler için uygun bir zaman dilimi oluşacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Kat kat giyinmek, gerektiğinde bir kat daha eklemek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.