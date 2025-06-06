Van 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Van'ın tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü gündüz 22°C, gece 13°C, 8 Haziran Pazar günü ise gündüz 22°C, gece 13°C sıcaklıklar bekleniyor.

Van'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 10.9°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 44 mm, nem oranı ise %45 civarındadır. Bu veriler, Haziran ayının genellikle ılıman ve kuru geçtiğini göstermektedir.

Hava koşulları genellikle ılıman ve kuru olacaktır. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Van'da 6 Haziran 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak ve temel önlemleri almak önemlidir.