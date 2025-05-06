Van 06 Mayıs Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında seyredecek. Nem oranı %63, rüzgar hızı ise 14.8 km/saat olarak bekleniyor.

7 Mayıs Çarşamba günü ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. 8 Mayıs Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 7°C civarında olacak. 9 Mayıs Cuma günü ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü ara ara şiddetli yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı yine 15°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacak.

Bu dönemde yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Yüksek nem oranları ve yağmurlar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymesi faydalı olacaktır. Rüzgar hızının da 14-15 km/saat civarında olması açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Bu koşullarda dikkatli olunmalı, mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir.

Hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı göz önünde bulundurularak, planlanan açık hava etkinlikleri için alternatif kapalı mekanlar belirlenmelidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda vardır.