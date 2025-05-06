HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 06 Mayıs Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri merak ediliyor. Van'da hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak.

Van 06 Mayıs Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Taner Şahin

Van'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 7°C civarında seyredecek. Nem oranı %63, rüzgar hızı ise 14.8 km/saat olarak bekleniyor.

7 Mayıs Çarşamba günü ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. 8 Mayıs Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 7°C civarında olacak. 9 Mayıs Cuma günü ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü ara ara şiddetli yağmurlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı yine 15°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacak.

Bu dönemde yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle su baskınları ve sel riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Yüksek nem oranları ve yağmurlar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymesi faydalı olacaktır. Rüzgar hızının da 14-15 km/saat civarında olması açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Bu koşullarda dikkatli olunmalı, mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir.

Hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı göz önünde bulundurularak, planlanan açık hava etkinlikleri için alternatif kapalı mekanlar belirlenmelidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Türkiye'nin en sıcak tartışması! Yeniden suç işleyenlerin oranı belli oldu: 'Korkunç bir rakam'

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Özgür Özel: ‘Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var! Bizi zorla oradan geçirtti’

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Uçan adam Sabri'den acı haber geldi! Testo Taylan açıkladı

Uçan adam Sabri'den acı haber geldi! Testo Taylan açıkladı

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan kötü haber!

Saplantılı komşu cinayetinde kan donduran detaylar!

Saplantılı komşu cinayetinde kan donduran detaylar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.