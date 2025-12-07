Van 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Başkale ilçesinde hava sıcaklığının -4.5°C civarında olması beklenmektedir. Bu ilçede ayrıca sisli bir hava öngörülmektedir. Çatak ilçesinde gündüz sıcaklıkları 2.6°C ile 9.9°C arasında değişecektir. Nem oranı %91 seviyelerinde olacaktır. Erciş ilçesinde hafif yağmurlu bir gün beklenmektedir. Saray ilçesinde ise hafif kar yağışı öngörülmektedir. Çaldıran ilçesinde kar tanelerinin düşmesi beklenmektedir.

8 Aralık Pazartesi günü Van genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali bulunmaktadır. Sıcaklıkların 4°C ile 5°C arasında değişmesi öngörülmektedir. Ayrıca nem oranının yüksek kalması beklenmektedir. 9 Aralık Salı günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bulutlu bir hava ve yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali olacaktır. Sıcaklıklar yine 4°C ile 5°C arasında kalacaktır.

Bu dönemde yüksek nem oranları ve düşük sıcaklıklar dikkatli olmaya teşvik ediyor. Sisli ve karla karışık yağmurlu günlerde görüş mesafesi azalıyor. Bu nedenle trafik kazaları riski artabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gereklidir. Farları açık kullanmak ve takip mesafesini artırmak önemlidir. Yaya olarak dışarı çıkarken kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Soğuk havalarda hipotermi riski nedeniyle vücut ısısını korumak önem taşır. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalıdır.

Van'da 7 Aralık 2025 Pazar günü ve takip eden günlerdeki hava koşulları zorluklar yaratabilir. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem oranları vatandaşları etkileyebilir. Hava durumunu yakından takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.