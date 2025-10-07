Van 07 Ekim Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 6.3°C ile 21.5°C arasında değişecek. Nem oranı %46, rüzgar hızı ise 11.3 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:05, gün batımı saati 17:37'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler meydana gelecek. 8 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 6.6°C ile 19.4°C arasında seyredecek. 9 Ekim Perşembe günü hafif sağanak kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 3.3°C ile 17.8°C arasında olacak. 10 Ekim Cuma günü de hafif sağanak kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklar ise 0.3°C ile 8.5°C arasında değişecek.

Bu dönemdeki ani hava değişikliklerine dikkat etmek önemlidir. 9 ve 10 Ekim tarihindeki kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açabilir. Araçlarınızın kış lastiklerini kontrol etmelisiniz. Ayrıca, acil durum kitlerinizi bulundurun. Soğuk hava koşullarına uygun giyinin. Açık hava etkinliklerinizi hava durumuna göre planlayın. Hava koşullarını düzenli olarak takip ederek, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.