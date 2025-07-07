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Van 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Van 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 14°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 20 km/h olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 14°C olacak. 9 Temmuz Çarşamba ve 10 Temmuz Perşembe günleri ise açık ve güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-26°C arasında değişecek. Yağış ihtimali ise düşük olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarından olumsuz etkilenme olasılığı ile karşılaşmayacak.

Yaz aylarında hava sıcaklıkları zaman zaman yüksek seviyelere ulaşabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak hava, bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar, aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebilir. Bu grupların, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları veya serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlar esnek tutulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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