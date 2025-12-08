HABER

Van 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Aralık'tan itibaren soğuk hava koşulları etkili olacak. Hava durumu sabahları 5°C, geceleri ise 0°C olarak tahmin ediliyor. 9 Aralık Salı'dan itibaren sıcaklıkların 4°C seviyelerinde kalacağı öngörülüyor. Karla karışık yağmur bekleniyor, bu da sokaklarda buzlanma ve kaygan zemin riski oluşturuyor. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi tehlikesine karşı dikkatli olunmalı. Isınma ve açık hava aktivitelerinde önlem almak hayati önem taşıyor.

Cansu Akalp

Van'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 5°C. Gece sıcaklığı ise 0°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 0°C. Nem oranı %75. Rüzgar hızı güney yönünden 8 km/saat. Gün içinde su sıcaklığının 4°C civarında olması bekleniyor.

9 Aralık Salı günü sabah 5°C, gece 0°C. 10 Aralık Çarşamba günü sabah 4°C, gece 0°C. 11 Aralık Perşembe günü sabah 4°C, gece 0°C. 12 Aralık Cuma günü sabah 4°C, gece 0°C. 13 Aralık Cumartesi günü sabah 4°C, gece 0°C. 14 Aralık Pazar günü sabah 4°C, gece -1°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu tarihlerde hava koşullarının karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Soğuk hava koşulları ve karla karışık yağmurlar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Sokaklarda buzlanma ve kaygan zeminler oluşabilir. Yürürken ve araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riski mevcut. Uygun giyinmek önemlidir. Açık hava aktivitelerinde vücut ısısını korumak da önem taşıyor. Evlerde ısınma önlemleri alınmalı. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunmalıdır. Soba ve kaloriferlerin güvenli kullanımı sağlanmalıdır. Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Acil durum kitleri bulundurmak da önemlidir. Hava koşullarını düzenli takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olumsuz durumların önüne geçmenizi sağlar.

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

