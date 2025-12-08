Van 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 5°C. Gece sıcaklığı ise 0°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 0°C. Nem oranı %75. Rüzgar hızı güney yönünden 8 km/saat. Gün içinde su sıcaklığının 4°C civarında olması bekleniyor.

9 Aralık Salı günü sabah 5°C, gece 0°C. 10 Aralık Çarşamba günü sabah 4°C, gece 0°C. 11 Aralık Perşembe günü sabah 4°C, gece 0°C. 12 Aralık Cuma günü sabah 4°C, gece 0°C. 13 Aralık Cumartesi günü sabah 4°C, gece 0°C. 14 Aralık Pazar günü sabah 4°C, gece -1°C sıcaklıklar öngörülüyor. Bu tarihlerde hava koşullarının karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Soğuk hava koşulları ve karla karışık yağmurlar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Sokaklarda buzlanma ve kaygan zeminler oluşabilir. Yürürken ve araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riski mevcut. Uygun giyinmek önemlidir. Açık hava aktivitelerinde vücut ısısını korumak da önem taşıyor. Evlerde ısınma önlemleri alınmalı. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunmalıdır. Soba ve kaloriferlerin güvenli kullanımı sağlanmalıdır. Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Acil durum kitleri bulundurmak da önemlidir. Hava koşullarını düzenli takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olumsuz durumların önüne geçmenizi sağlar.