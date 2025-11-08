HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Kasım 2025 tarihinde hava koşulları değişken seyredecek. Sıcaklık 15°C ile 17°C arasında kalırken akşam saatlerinde 3°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esebilir. 9 Kasım Pazar günü çiseleyen yağmurlar mümkün. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek ve yolları kontrol etmek, güvenli sürüş için kritik bir rol oynuyor. Buzlanmalara dikkat edilmeli.

Van 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Van'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 17°C arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3°C civarına düşmesi beklenmektedir. Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif esebilir. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Yağış beklenmemektedir.

Gelecek günlerde, 9 Kasım Pazar günü hava koşulları hafif çiseleyen yağmurlarla birlikte 15°C civarında olacaktır. 10 Kasım Pazartesi günü hava daha sakin geçecek. Sıcaklıklar 15°C ile 16°C arasında değişecektir.

Van'da kış mevsimi yaklaşırken, hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olunmalıdır. Araçların kış bakımları zamanında yapılmalıdır. Bölgedeki yüksek kesimlerde buzlanma yaşanabilir. Görüş mesafesi azalabileceğinden sürücüler dikkatli gitmelidir. Ani fren ve hızlanmalardan kaçınılmalıdır.

Van'da kış mevsimi boyunca hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak kişisel güvenliğimiz için büyük bir önem taşımaktadır. Günlük yaşamın aksamaması için dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandıErzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandı
2 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi2 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.