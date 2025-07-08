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Van 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak olacak.

Van 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında. Akşam saatlerinde ise 24°C olarak bekleniyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Rüzgar doğu yönünden, saatte 6 km ile 20 km arasında esecek.

9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 26°C olması bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık yine 26°C civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli. Yağış ihtimali düşük.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağış ihtimali de az. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yapmak için uygun bir dönem.

Sıcak havalarda güneş ışınları dik açıyla gelir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek gerekir. Rüzgar doğu yönünden eseceği için, doğu yönüne seyahat ederken dikkat etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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