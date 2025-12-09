Van 09 Aralık Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Gevaş ilçesinde hava kapalı ve bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 4,1°C'dir. En yüksek sıcaklık ise 4,7°C olarak beklenmektedir. Nem oranı %87’dir. Rüzgar hızı saatte 6,4 km olarak ölçülmektedir. Gün doğumu saati 07:12’dir. Gün batımı saati 16:46’dır.

Başkale ilçesinde hafif kar yağışı beklenmektedir. Van genelinde hava koşulları kapalı ve soğuk olacaktır. Zaman zaman hafif yağışların görülmesi muhtemeldir. Bu nedenle hazırlıklı olunmalıdır.

10 Aralık Çarşamba ve 11 Aralık Perşembe tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. Sıcaklıklar düşük seviyelerde seyredecektir. Zaman zaman yağışların görülmesi olasıdır.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği düşünülmektedir. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sürücüler araçlarının kış bakımlarını yaptırmalıdır. Lastiklerinin uygun olduğundan emin olmalıdırlar. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinden seyahat planları buna göre yapılmalıdır.