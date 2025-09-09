Van 09 Eylül Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %66 civarındadır. Rüzgar güney yönünden saatte 9 km hızla esecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam.sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü sabah 26°C, gündüz 26°C, akşam 16°C ve gece 16°C sıcaklıklar öngörülmektedir. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmak faydalıdır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgar güney yönünden eseceği için açık alanlarda rüzgarın etkisini hissedebilirsiniz. Bu nedenle rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Nem oranının %66 olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösterir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlamaya devam etmektedir.