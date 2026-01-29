10.001 mAh'lik Realme P4 Power tanıtıldı: iPhone 16 Pro'yu 27 dakikada %50 şarj edebiliyor!

Akıllı telefonlarda batarya kapasiteleri, özellikle Silikon-Karbon batarya teknolojisinin benimsenmesiyle beraber çok daha yüksek mAh değerlerine ulaştı. Özellikle Çinli akıllı telefon üreticileri, 7.000 mAh ve hatta 10.000 mAh kapasiteli Silikon-Karbon bataryaları telefonlarına yerleştiriyor. Bu kapsamda yüksek mAh değerine sahip akıllı telefonların tanıtımı tam gaz sürerken, bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi olan Realme de bu kervana Realme P4 Power ile katılmış durumda.

REALME P4 POWER'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

IP66, IP68 ve IP69 derecelerine sahip olan P4 Power; 6,8 inç ekrana ve 144Hz ekran yenileme hızına sahip. Telefonun dört yandan kavisli ekranı 1.280 x 2.800 piksel çözünürlük ve 6.500 nit parlaklık sunuyor. sahip dört kavisli (quad-curved) bir panel.

Android 16/Realme UI 7.0 ile gelen Realme P4 Power'in kalbinde ise Dimensity 7400 Ultra yonga seti bulunuyor. Dimensity 7400 Ultra yonga seti, 4.613mm²'lik bir buhar odası ve ekstra büyük bir grafit levha (13.743mm²) ile eşleştirilmiş durumda.

REALME P4 POWER'IN ŞARJ VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Realme P4 Power'ın özellikleri arasında, yeni nesil bir Silikon-Karbon batarya bulunuyor. GSMArena'da yer alan habere göre; cihaz, 8 yıllık kullanımdan (1.650 şarj döngüsü) sonra bile orijinal kapasitesinin en az %80'ini korumayı taahhüt ediyor.

Tam şarjla telefon, yaklaşık 12 saat aralıksız BGMI (Battlegrounds Mobile India) oynatabiliyor veya 32 saatin üzerinde YouTube videosu izletebiliyor. Tek şarjla yapabilecek diğer şeyler arasında 21 saatin üzerinde navigasyon kullanımı veya 12 saat boyunca 4K video kaydı yer alıyor. Realme P4 Power, yüzde 5 şarj ile yaklaşık 4 saat sesli görüşme veya 1 saatten fazla uydu navigasyonu (SatNav) kullanımı vadediyor.

9,08 mm kalınlığındaki bir gövdeye ve toplam 219 gram ağırlığa sahip olan Realme P4 Power, SuperVOOC şarj cihazları ile 80W hızlı şarjı destekliyor. Böylece telefon 36 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor. Ayrıca P4 Power, 27W ters şarj desteği sayesinde bir iPhone 16 Pro'yu (3.582 mAh) 27 dakikada %50 oranında şarj edebiliyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Realme P4 Power'ın kamera tarafında arkada f/1.8 lensli ve OIS destekli 50MP ana kamera (Sony IMX882 sensör) bulunuyor. Bu kamera, 4K 30 fps video kaydedebiliyor ve Gece Portre Bokeh modu sunuyor.

Ayrıca bu kurulumda 8MP ultra geniş açılı kamera (112°) ve 16MP selfie kamerası (85°) da mevcut.