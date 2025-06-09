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Van 09 Haziran Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak.

Van 09 Haziran Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 9 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. Hava genelde açık kalacak. Yağış ihtimali düşüktür.

10 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları yine 23°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Hava koşullarının açık olması bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar ve açık hava koşulları tahmin ediliyor.

12 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları da 14°C civarında olacak. Ancak bu gün yağmurlu hava koşullarının görülmesi olasıdır.

Van'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 23 mm dir. Nem oranı ise %45 civarındadır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılımandır. 12 Haziran Perşembe günü yağmurlu hava koşulları beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu tarihte yağmura karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır.

Haziran ayında Van'da ortalama 4 yağmurlu gün bulunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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