Van 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlarla kısmen bulutlu geçecektir. Sıcaklık 11°C ile 15°C arasında değişirken, nem oranı %44 seviyesinde olacaktır. Rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve artan yağışlar nedeniyle hazırlıklı olunması gerekmektedir. Günlük aktiviteler planlanırken hava koşulları dikkate alınmalıdır.

Van'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlarla birlikte kısmen bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 15°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.8 km/saat tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 2°C arasında değişecektir. Salı günü de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 10°C ile 2°C arasında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecektir. Yağışlar artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava için hazırlıklı olunmalıdır. Günlük aktivitelerinizi planlarken, hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçmeli, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgar hızının artabileceğini de unutmamalısınız. Açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmalısınız.

