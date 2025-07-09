Van 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında değişecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 16,6 km hızla esecek.

10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 15,9°C ile 21,4°C arasında olacak. Rüzgar saatte 16,2 km hızla esecek. 11 Temmuz Cuma günü ise sıcaklıklar 17,1°C ile 21,1°C arasında değişecek. Rüzgar yine saatte 16,2 km hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağış ihtimali düşük olacak. Açık hava etkinlikleri ve seyahat planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.

Sıcak havalarda güneş ışınları dik açıyla gelir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle, doğu yönüne seyahat ederken dikkatli olmanız faydalı olacaktır.