Van 10 Haziran Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu gündüz saatlerinde 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Hava açık. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar ve açık hava koşulları bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 14°C olacak. Hava yine açık.

12 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 14°C. Ancak bu gün hava yağmurlu olacak. Bu nedenle, özellikle 12 Haziran'da dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde açık ve ılıman hava koşulları hakim olacak. Rahat ve mevsime uygun kıyafetlerle dışarı çıkabilirsiniz.

Van'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 23 mm olup, yağmurlu gün sayısı 4'tür.

Haziran ayı boyunca Van'da genellikle açık ve ılıman hava koşulları hakim olacak. 12 Haziran'daki yağmurlu gün için hazırlıklı olmak önemli. Diğer günlerde rahat ve mevsime uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak en iyi yaklaşım olacaktır.