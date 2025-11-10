HABER

Van 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

10 Kasım 2025 tarihinde Van'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklık 14°C ile 7°C arasında değişirken, rüzgar güney ve batıdan hafifçe esecek. Yağış ihtimali %21, nem oranı ise %34 civarında tahmin ediliyor. 11 Kasım’da rüzgar güney yönünde orta kuvvette esecek ve yağış ihtimali %76’ye yükselecek. Kasım ayında Van'da uygun giyim ve hazırlık çok önemli. Soğuk ve yağışlı havalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Hazar Gönüllü

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Van'da hava koşulları değişken olacak. Bölgenin tipik Kasım ayı iklimine uygun bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 7°C arasında değişecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif ya da orta kuvvette esecek. Nem oranı %34 civarında olacak. Yağış ihtimali %21 olarak tahmin ediliyor.

Salı günü, 11 Kasım 2025, hava koşullarında hafif bir değişiklik olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı %36 civarında olacak. Yağış ihtimali ise %76 olarak öngörülüyor.

Çarşamba günü, 12 Kasım 2025, hava koşullarının daha açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 7°C arasında değişecek. Rüzgar, güney-güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %37 olacak. Yağış beklenmiyor.

Kasım ayında Van'da hava koşulları genel olarak soğuk ve yağışlıdır. Ortalama yüksek sıcaklıklar 6.8°C, düşük sıcaklıklar ise -0.4°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 48 mm olarak kaydedilmektedir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Van'da yaşayanların uygun giyim ve hazırlık yapmaları önemlidir. Soğuk ve yağışlı havalarda kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli ve şemsiye bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

