Van 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Van'da hava koşulları değişken olacak. Bölgenin tipik Kasım ayı iklimine uygun bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 7°C arasında değişecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif ya da orta kuvvette esecek. Nem oranı %34 civarında olacak. Yağış ihtimali %21 olarak tahmin ediliyor.

Salı günü, 11 Kasım 2025, hava koşullarında hafif bir değişiklik olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı %36 civarında olacak. Yağış ihtimali ise %76 olarak öngörülüyor.

Çarşamba günü, 12 Kasım 2025, hava koşullarının daha açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 7°C arasında değişecek. Rüzgar, güney-güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %37 olacak. Yağış beklenmiyor.

Kasım ayında Van'da hava koşulları genel olarak soğuk ve yağışlıdır. Ortalama yüksek sıcaklıklar 6.8°C, düşük sıcaklıklar ise -0.4°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 48 mm olarak kaydedilmektedir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Van'da yaşayanların uygun giyim ve hazırlık yapmaları önemlidir. Soğuk ve yağışlı havalarda kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli ve şemsiye bulundurulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.