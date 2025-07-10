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Van 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 26°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Van 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 17 km civarında olacak. Yağış ihtimali düşük.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklık 26°C ile 20°C arasında değişecek. 12 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 27°C ile 21°C arasında olacak. Bu dönemde yağış ihtimali yine düşük. Rüzgar hızları da benzer seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunurken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, doğu yönünden esen rüzgar nedeniyle doğuya seyahat ederken dikkatli olmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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