Van 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Van'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 11-14°C arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 0-3°C seviyelerine düşecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

12 Ekim Pazar günü hava koşullarının daha ılıman hale gelmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 7°C seviyelerine düşecek. Bu tarihte hava genellikle açık olacak.

13 Ekim Pazartesi günü de sıcaklıklar gündüz 15°C, gece ise 7°C civarında kalacak. Hava koşullarının açık olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen ve suya dayanıklı giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Bu nedenle bölgedeki herkes hava koşullarına uygun plan yapmalıdır. Olası olumsuzlukların önüne geçilmesine katkı sağlar.