Van 11 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 11 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu yağışlı olacak. İşte detaylar...

Van 11 Eylül Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

11 Eylül 2025 Perşembe günü Van'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 23°C olacak. Nem oranının yüksek olması, havanın daha bunaltıcı hissettirmesine neden olabilir. Rüzgar hafif esecek. Hızı yaklaşık 10 km/saat olarak öngörülüyor.

12 Eylül Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22°C civarında olacak. 13 Eylül Cumartesi günü hava daha serinleyecek. Sıcaklık 20°C'ye düşmesi bekleniyor. 14 Eylül Pazar günü de serin hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmesi faydalıdır. Sokaklarda su birikintileri oluşabileceğinden dikkatli yürümek önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak da gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

