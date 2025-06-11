HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 11 Haziran Çarşamba hava durumu açık ve güneşli olacak.

Van 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Van'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarındadır.

12 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıklarının 23°C civarında olması bekleniyor. Yağmurlu bir hava tahmin edilmektedir. 13 Haziran Cuma günü açık bir hava öngörülmektedir. Bu günde hava sıcaklığı 23°C olacaktır. 14 Haziran Cumartesi günü ise hava durumu açık ve sıcaklıklar 24°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 23-24°C civarında olacağı için, hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C civarına düşecektir. Akşamları serin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda vardır. Böylece, hem gündüz hem de gece saatlerinde rahat ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da belediye başkanvekili seçimleri... O belediye el mi değiştirecek?Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da belediye başkanvekili seçimleri... O belediye el mi değiştirecek?
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak "işkence" iddiası!İmamoğlu'ndan çok konuşulacak "işkence" iddiası!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu

Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.