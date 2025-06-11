Van 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Van'da Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarındadır.
12 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıklarının 23°C civarında olması bekleniyor. Yağmurlu bir hava tahmin edilmektedir. 13 Haziran Cuma günü açık bir hava öngörülmektedir. Bu günde hava sıcaklığı 23°C olacaktır. 14 Haziran Cumartesi günü ise hava durumu açık ve sıcaklıklar 24°C civarında olacaktır.
Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 23-24°C civarında olacağı için, hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C civarına düşecektir. Akşamları serin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda fayda vardır. Böylece, hem gündüz hem de gece saatlerinde rahat ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.
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