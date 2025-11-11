HABER

Van 11 Kasım Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

11 Kasım 2025 tarihinde Van'da hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 13°C ile 8°C arasında değişirken, nem oranı %36 olarak bekleniyor. Ayrıca, yağış ihtimali %76 olarak öngörülüyor. 12 Kasım'da hava daha açık ve güneşli olacak. Hava koşullarına bağlı olarak, Van'da yaşayanların kat kat giyinmeleri, su geçirmeyen ayakkabılar giymeleri ve dikkatli olmaları önerilmektedir. Yağış ve rüzgarlı günlerde trafik güvenliğine özen gösterilmesi önemlidir. İşte detaylar...

11 Kasım 2025 Salı günü Van'da hava koşulları serin ve bulutlu olacak. Bu, bölgenin tipik sonbahar iklimine uygundur. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 8°C arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı %36 civarında kalacak. Yağış ihtimali ise %76 olarak öngörülüyor.

12 Kasım Çarşamba günü hava daha açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 7°C arasında seyredecek. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %37 olacak. Yağış beklenmiyor.

Kasım ayında Van'da hava koşulları soğuk ve yağışlıdır. Ortalama yüksek sıcaklık 6.8°C, düşük sıcaklık ise -0.4°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 48 mm olarak kaydedilmiştir.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Van'da yaşayanların uygun giyim yapmaları önemlidir. Soğuk ve yağışlı havalarda kat kat giyinmek faydalıdır. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye bulundurmak da gerekli olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği akılda tutulmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı, takip mesafesi artırılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde evde kalmaları da tavsiye edilir.

