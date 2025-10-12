Van 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Van'da hava durumu serin ve bulutlu olacak. Sıcaklık 7°C ile 16.7°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %57 civarında olacak. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:12'dir. Gün batımı ise 17:32 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik görünmüyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 7.5°C ile 17.6°C arasında seyredecek. 14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10.2°C ile 18.4°C arasında tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının serin olduğu göz önünde bulundurulmalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir mont bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması vücut ısısını etkileyebilir. Terleme sonucu vücut ısısının hızlı düşebileceğini unutmamak gerekir. Rüzgar hızı düşük olacak. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Hava koşulları zaman zaman değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.