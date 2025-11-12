Van 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Gün boyunca en düşük sıcaklık 3.4°C olacak. En yüksek sıcaklık 13.7°C civarında tahmin edilmektedir. Hissedilen sıcaklık ise 1.7°C olarak değerlendirilmektedir. Nem oranı %66, rüzgar hızı 9.4 km/saat ve basınç seviyesi 819.3 mb beklenmektedir. Gün doğumu saati 06:46, gün batımı ise 16:55 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 13 Kasım 2025 Perşembe günü açık ve güneşli hava hakim olacaktır. En düşük sıcaklık 3.4°C, en yüksek sıcaklık 15.3°C olarak tahmin edilmektedir. 14 Kasım 2025 Cuma günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık 13°C civarında olacaktır. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü yağmur ve çisenti şeklinde yağışların devam etmesi öngörülüyor. Bu günde en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 8°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle 14 ve 15 Kasım tarihlerinde yağışların etkili olacağı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle soğuk algınlığı riski artabilir. Bu nedenle kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgar hızının artması beklenen günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgar etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı buna göre esnek tutmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından akıllıca olacaktır.